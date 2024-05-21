Синоптики рассказали о погоде на 26 мая

До плюс 28 градусов, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 26 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 26 мая, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу, а днем и по северу страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью столбики термометров поднимутся до плюс 7-14 градусов, днем - до 21-28.