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Синоптики рассказали о погоде на 26 мая
До плюс 28 градусов, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 26 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье, 26 мая, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу, а днем и по северу страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью столбики термометров поднимутся до плюс 7-14 градусов, днем - до 21-28.
Фото: БЕЛТА
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