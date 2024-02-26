Синоптики рассказали о погоде на 27 февраля - 3 марта

Кратковременные дожди и туманы прогнозируются в Беларуси на текущей неделе, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Установившаяся очень теплая погода по температурному режиму более чем на месяц опережает климатический график. Среднесуточные температуры воздуха в основном на 6-11 градусов выше средних многолетних значений. Теплый океанический воздух и осадки в виде дождя стали причиной быстрого разрушения снежного покрова. По последним данным, на большей части территории Беларуси снег почти весь растаял и только по северо-западу Минской области, а также по северо-востоку страны сохраняется снежный покров высотой от 1 до 12 см", - отметили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, в последние дни календарной зимы приток теплого воздуха продолжится. А значит, снег продолжит таять. Такая же погода ожидается в начале первого весеннего месяца.

При этом в большинстве дней рабочей недели основные порции осадков, связанные с фронтальными разделами, придутся преимущественно на северо-западные регионы республики, а в пятницу фон атмосферного давления начнет подрастать, и в предстоящие выходные будет не только тепло, но и без существенных осадков.

Во вторник, 27 февраля, ночью преимущественно по северо-западу республики пройдут дожди. Днем без существенных осадков, лишь по северо-западу местами - небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса по востоку до плюс 7 градусов по западу, днем - от плюс 5 до плюс 11 градусов, а в западных и южных районах - плюс 12-16 градусов.

В среду, 28 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах - слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 2 градусов по юго-востоку до плюс 8 градусов по западу, днем - от плюс 5 градусов по востоку до плюс 16 градусов в юго-западных районах.

Ночью в четверг, 29 февраля, на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, а днем местами небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 5 градусов, а по юго-западу - до плюс 7 градусов. Днем ожидается плюс 4-10 градусов, а по юго-западу - до плюс 13 градусов.

В пятницу-воскресенье, 1-3 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ночью синоптики обещают от минус 3 градусов по востоку до плюс 6 градусов по западу, а днем - от плюс 5 градусов в восточных до плюс 15 градусов в юго-западных районах.