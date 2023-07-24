Синоптики рассказали о погоде на 28-30 июля

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси с 28по 30 июля, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 28 июля, преимущественно по востоку Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 8 градусов по западу до 16 градусов по востоку. Днем столбик термометра повысится до плюс 18-25.

В субботу местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Ночью температура воздуха составит плюс 8-15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20-27 градусов, а по юго-западу - до 29 градусов.

В воскресенье, 30 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 12 до 18 градусов. Днем температура достигнет плюс 22-28, а в юго-западных районах - местами до плюс 30 градусов.