Синоптики рассказали о погоде на 29 мая

Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 29 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах по северу сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с, а при грозах порывы усилятся до 14 м/с.