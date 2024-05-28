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Синоптики рассказали о погоде на 29 мая
Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 29 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ночью будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах по северу сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с, а при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, а днем - 24-29 градусов.
Фото: БЕЛТА
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