Синоптики рассказали о погоде на 2 февраля

Сильный ветер и снег прогнозируются на 2 февраля в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по северу выпадут небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром местами - слабый гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 5 - плюс 1 градус, днем - минус 1 - плюс 5.