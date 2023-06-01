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Синоптики рассказали о погоде на 2 июня
Порывистый ветер и до +26°Сожидается в Беларуси 2 июня, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, днем местами, а по юго-востоку на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем по юго-востоку в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с. Днем ветер северный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, а местами достигнут 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, а днем будет колебаться от плюс 10 градусов по северу до плюс 26 градусов по юго-востоку.
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