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Синоптики рассказали о погоде на 30 мая
До плюс 28 градусов, дожди и грозы ожидаются в Беларуси 30 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов, днем - 22-28 градусов.
Фото: БЕЛТА
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