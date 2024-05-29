Синоптики рассказали о погоде на 30 мая

До плюс 28 градусов, дожди и грозы ожидаются в Беларуси 30 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.