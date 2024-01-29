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Синоптики рассказали о погоде на 30 января

Синоптики рассказали о погоде на 30 января

В Беларуси 30 января ожидаются слабые туман и гололед, сообщает БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

30 января в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 6 градусов, днем - от 0 до плюс 6 градусов, по юго-западу температура достигнет 8 градусов выше 0.

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