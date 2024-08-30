Синоптики рассказали о погоде на 31 августа

В субботу в Беларуси будет небольшая облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 14-19 градусов, местами плюс 11-13, днем ожидается от 26 градусов тепла по северо-западу и до плюс 33 по югу. В связи с высокими температурами воздуха в дневные часы синоптики предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности.