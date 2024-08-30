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Синоптики рассказали о погоде на 31 августа

Синоптики рассказали о погоде на 31 августа

Оранжевый уровень опасности объявлен на 31 августа из-за жары, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу в Беларуси будет небольшая облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 14-19 градусов, местами плюс 11-13, днем ожидается от 26 градусов тепла по северо-западу и до плюс 33 по югу. В связи с высокими температурами воздуха в дневные часы синоптики предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности.

Вместе с тем неблагоприятные гидрометеорологические явления в стране будут сохраняться все выходные. Из-за сухой и жаркой погоды и высокой пожароопасности на 31 августа - 2 сентября объявлен красный уровень. На большей части территории Гомельской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).

Фото: БЕЛТА

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