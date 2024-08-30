3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Синоптики рассказали о погоде на 31 августа
Оранжевый уровень опасности объявлен на 31 августа из-за жары, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу в Беларуси будет небольшая облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 14-19 градусов, местами плюс 11-13, днем ожидается от 26 градусов тепла по северо-западу и до плюс 33 по югу. В связи с высокими температурами воздуха в дневные часы синоптики предупреждают: объявлен оранжевый уровень опасности.
Вместе с тем неблагоприятные гидрометеорологические явления в стране будут сохраняться все выходные. Из-за сухой и жаркой погоды и высокой пожароопасности на 31 августа - 2 сентября объявлен красный уровень. На большей части территории Гомельской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов