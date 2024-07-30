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Синоптики рассказали о погоде на 31 июля
До плюс 26 градусов и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 31 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность, лишь местами в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, днем - 20-26 градусов.
Фото: БЕЛТА
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