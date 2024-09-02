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Синоптики рассказали о погоде на 4-8 сентября

Синоптики рассказали о погоде на 4-8 сентября

В Беларуси в начале сентября сохранится летняя погода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 4 сентября, температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - плюс 24-31 градус.

В четверг, 5 сентября, ночью ожидается 9-16 градусов выше нуля, днем - плюс 23-30 градусов.

В пятницу, 6 сентября, температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, по северо-востоку - плюс 8-9 градусов. Днем будет 22-29 градусов тепла.

В субботу, 7 сентября, температура воздуха ночью составит от плюс 7 по северо-востоку до плюс 15 градусов по западу, днем будет 22-28 градусов тепла.

В воскресенье, 8 сентября, температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем ожидается 20-27 градусов тепла.

Фото: БЕЛТА

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