Синоптики рассказали о погоде на 5 апреля

В Беларуси 5 апреля возможен мокрый снег и до плюс 16 градусов, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Впятницу в республике будет облачная с прояснениями погода. Ночью по западной половине, а днем на большей части страны осадки (дождь, ночью местами возможен мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по западу - плюс 4-8 градусов. Днем будет 8-13 градусов тепла, по юго-западу до плюс 16.