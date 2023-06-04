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Синоптики рассказали о погоде на 5 июня
Ночные заморозки и до +24 °C днем ожидается в Беларуси 5 июня, пишетБЕЛТА со ссылкой наРеспубликанскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по Витебской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит плюс 4-10, местами 1-3 градусов тепла, на торфяниках Полесья - заморозки до минус 2 градусов. Днем будет от плюс 17 по северу до плюс 24 градусов по югу.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Также в Белгидромете предупредили, что на большей части территории Минской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости). Во многих районах Гомельской области, а на остальной территории республики местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).
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