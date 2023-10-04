Синоптики рассказали о погоде на 5 октября

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 5 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами по северу пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории страны - кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем во многих районах - до 15-20 м/с.