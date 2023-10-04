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Синоптики рассказали о погоде на 5 октября
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 5 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами по северу пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории страны - кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем во многих районах - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 13-19 градусов тепла.
Фото: БЕЛТА
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