Синоптики рассказали о погоде на 6-10 марта

В Беларуси похолодает на этой неделе, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 6 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, по юго-западу - плюс 1-2. Днем будет от минус 1 до плюс 6 градусов.

В четверг, 7 марта, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, местами - до минус 10. Днем будет от нуля до плюс 6.

В пятницу, 8 марта, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, местами - до минус 10. Днем будет от нуля до плюс 7.

В субботу, 9 марта, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, местами - до минус 9. Днем будет 1-8 градусов тепла.

В воскресенье, 10 марта, фронтальный раздел, смещающийся с Польши, внесет свои коррективы в погодный сценарий. Кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь) пройдут местами по территории страны. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, при прояснениях - до минус 8. Днем будет от нуля до плюс 7, по югу и юго-западу - до плюс 10 градусов.