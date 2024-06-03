Синоптики рассказали о погоде на 6-9 июня

Дожди, грозы и до плюс 29 градусов прогнозируется в Беларуси с 6 по 9 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 6 июня, ночью местами, а днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью достигнет плюс 9-16 градусов, а днем - плюс 20-27 градусов.

В пятницу, 7 июня, погода будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем по западу республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью прогреется до плюс 7-14 градусов, а днем - до плюс 19-26 градусов.

В субботу, 8 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью температура воздуха будет плюс 9-15 градусов, а днем повысится до плюс 21-28 градусов.

В воскресенье, 9 июня, ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Синоптики ночью обещают плюс 10-17 градусов, а днем - плюс 19-26 градусов. По юго-востоку температура вырастет до плюс 29 градусов.