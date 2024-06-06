Синоптики рассказали о погоде на 8-12 июня

До плюс 28 градусов, дожди и грозы прогнозируются в Беларуси с 8 по 12 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 8 июня, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ночью температура воздуха достигнет 8-15 градусов выше нуля, а днем - плюс 18-25 градусов.

В воскресенье, 9 июня, ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Днем в отдельных районах усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до 7-14 градусов, днем - до 19-26 градусов, а по юго-востоку - до плюс 28 градусов.

В понедельник, 10 июня, ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 7 градусов по северо-западу до плюс 17 градусов по юго-востоку. Днем температура повысится до 18-25 градусов, а в юго-восточных районах - до 28 градусов.

Во вторник, 11 июня, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ночью столбики термометров покажут плюс 10-17 градусов, по юго-востоку - до плюс 19 градусов. Днем будет 18-25 градусов тепла, а в юго-восточных районах - до плюс 28 градусов.

В среду, 12 июня, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ночью синоптики обещают плюс 10-17 градусов, а днем - 18-25 градусов выше нуля