Синоптики рассказали о погоде на 8 июля

До плюс 27°C и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 8 июля, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по крайнему востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, а по юго-востоку - до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.