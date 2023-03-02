Синоптики рассказали о погоде на 8 марта, пишет БелТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

8 марта, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси выпадут осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью столбик термометра опустится до 1-8 градусов ниже нуля, при прояснениях - до 9-15 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 4 градусов по северу до плюс 7 градусов по югу.

