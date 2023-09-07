Синоптики рассказали о погоде на 9-13 сентября

До +29 °C, слабый туман и без осадков ожидается в Беларуси с 9 по 13 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"Текущая неделя в Беларуси ознаменовалась господством области повышенного атмосферного давления, которая обеспечила преимущественно солнечную и сухую погоду. Несмотря на то, что ночи уже по-осеннему прохладные, днем в условиях малооблачной погоды сентябрьское солнце прогревает воздух до 19-25 градусов, а по юго-западу страны еще на пару градусов теплее. В предстоящие выходные антициклон "Патрисия" продолжит удерживать в Беларуси теплую и без осадков погоду", - рассказали в Белгидромете.

В субботу, 9 сентября, ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от 2 до 9 градусов тепла, а по западной половине местами - до 12 градусов. Днем ожидается 19-25 градусов, в юго-западных районах - до 27 градусов.

В воскресенье, 10 сентября, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ночью температура воздуха будет колебаться от 3 до 10 градусов, а по западной половине местами - от 11 до 13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 20-26 градусов, а по юго-западу по-прежнему жарко - до 28 градусов.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, следующая рабочая неделя также начнется под знаком антициклона, а это значит, что на дожди особо рассчитывать не стоит. При этом в ночные часы температура будут колебаться от 7 до 16 градусов. В ночь на понедельник, 11 сентября, местами воздух охладится до плюс 4-6 градусов. В разгар дня столбики термометров по стране покажут 20-29 градусов. Ожидается без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман.

Во вторник-среду, 12-13 сентября, прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ночью температура будет от 7 до 14 градусов, а по западу - до 16 градусов. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.