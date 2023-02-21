Синявский: Беларусь экспортировала одежду и снаряжение пожарных-спасателей более чем на 2 млн рублей

В 2022 году через Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, через белорусских производителей нашей экипировки за рубеж реализовано на сумму более двух миллионов белорусских рублей. Об этом в проекте "Успеть до полуночи" рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

В структуре МЧС есть Университет гражданской защиты с двумя филиалами и лицеем МЧС. В МЧС есть НИИ ПБ и ЧС, который занимается вопросами и проблемами пожарной безопасности, вопросами изучения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработки и внедрения новых передовых форм и методов в ликвидации чрезвычайных ситуаций и в создании аварийно-спасательной техники и экипировки, рассказал глава ведомства.

По его словам, усиленно ведутся разработка и внедрение современных и перспективных образцов специального оборудования, экипировки и техники, средств и технологий предупреждения и ликвидации аварий и катастроф, а также специализированных испытательных и образовательных комплексов.

Вся экипировка белорусского спасателя, начиная от нижнего белья и заканчивая верхней одеждой, специальной одеждой, специальной экипировкой при ликвидации самых сложных чрезвычайных ситуаций в условиях высокой температуры - это белорусский производитель. "Наша одежда востребована, на 2023 год есть достаточно серьезный пакет заказов. Второй элемент - это наша техника. Основная техника, которая стоит на вооружении в подразделениях МЧС, - это пожарные аварийно-спасательные автоцистерны, автомобили быстрого реагирования и автолестницы. Это все на базе белорусского производителя и произведено нашими специалистами, - отмечает он. - Вся техника прошла через государственные научно-технические программы, она проведена через определенные испытания, прошла опытную эксплуатацию, отработана в практических подразделениях, соответствует самым высоким международным требованиям. Кроме того, она сегодня заслужила авторитет не только у наших белорусских спасателей, но и за рубежом".

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Санкции, конечно, повлияли, говорит Вадим Синявский. "Мы могли бы закупить самую передовую аварийно-спасательную экипировку, технику передовых производителей мира. Сейчас нам надо искать какие-то другие варианты или менять. Мы найдем обязательно. Мы произведем ее у себя, никаких сомнений в этом нет. По крайней мере большая линейка этой экипировки производится в Российской Федерации. Мы уже нашли эти каналы, она поступает к нам на вооружение, поэтому здесь все спокойно".