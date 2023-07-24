Синявский: Количество пожаров снизилось на 5 %, количество погибших людей - на 25 %

У нас есть определенные успехи, например, в снижении количества пожаров. Снижение мы отмечаем третий год подряд. Есть серьезные показатели гибели людей в пожарах - то, что требовал Президент Беларуси. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 5 %, количество погибших людей - на 25 %.

Вадим Синявский