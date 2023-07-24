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Синявский: Количество пожаров снизилось на 5 %, количество погибших людей - на 25 %
"Мы всегда ищем то, что нужно доработать", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский в "Актуальном интервью" на телеканале "Беларусь 1".
"Как министр, я для себя и своих подчиненных ставлю такую задачу: найти все точки роста, от которых можно оттолкнуться, чтобы сделать еще лучше. Безопасности много не бывает", - считает министр по чрезвычайным ситуациям.
У нас есть определенные успехи, например, в снижении количества пожаров. Снижение мы отмечаем третий год подряд. Есть серьезные показатели гибели людей в пожарах - то, что требовал Президент Беларуси. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 5 %, количество погибших людей - на 25 %.
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