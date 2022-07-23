Белорусские спасатели готовы к любым чрезвычайным ситуациям - Синявский

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: Министерство обрело мощную, серьезную структуру, которая позволяет успешно выполнять задачи по спасению людей. Конечно, сегодня значительное количество чрезвычайных ситуаций связано с пожарами. Поэтому неслучайно один из профессиональных праздников белорусских спасателей - это День пожарной службы Беларуси, ей сегодня исполняется 169 лет, в 2023 году будет серьезный юбилей. От себя хочу поздравить всех белорусских спасателей с этим знаковым событием в жизни нашего ведомства.