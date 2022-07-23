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Белорусские спасатели готовы к любым чрезвычайным ситуациям - Синявский
В Минске проходят торжества, посвященные 169-й годовщине пожарной службы Беларуси. С праздником работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.
Сегодня белорусские спасатели оснащены и готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям во время празднования Дня пожарной службы. За годы работы огнеборцы по сути преобразовались в структуру МЧС, сотрудники которой работают не только на пожарах, но и на воде, а также в воздухе. Стартовало торжество парадом личного состава, а также техники - как раритетной, так и современной.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: Министерство обрело мощную, серьезную структуру, которая позволяет успешно выполнять задачи по спасению людей. Конечно, сегодня значительное количество чрезвычайных ситуаций связано с пожарами. Поэтому неслучайно один из профессиональных праздников белорусских спасателей - это День пожарной службы Беларуси, ей сегодня исполняется 169 лет, в 2023 году будет серьезный юбилей. От себя хочу поздравить всех белорусских спасателей с этим знаковым событием в жизни нашего ведомства.
Для гостей праздника подготовлены различные тематические зоны - квесты и викторины, испытания в стиле спасателей, водное шоу, а также концерт звезд белорусской эстрады.
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