Синявский о чернобыльской трагедии: В Беларуси более 400 населенных пунктов прекратили свое существование

Беларусь - единственная из стран, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, где есть на высоком уровне понимание, что нужно делать. В стране реализуется уже шестая программа по преодолению последствий катастрофы. Как менялись эти приоритеты, с чего приходилось начинать - об этом в программе "Вопрос номер один" рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.





"Более 400 населенных пунктов прекратили свое существование. Отселено было более 3 600 населенных пунктов, откуда люди переехали в другие места, - констатировал министр. - Нужно было обеспечить их быт: построить им новые дома, квартиры, социальную сферу обеспечить".

Говоря о ликвидации последствий аварии, Вадим Синявский рассказал, что в ней принимали участие более 600 тысяч человек из Советского Союза. Из них 115 тысяч - это жители Республики Беларусь, которые занимались не только вопросами ликвидации последствий катастрофы, но и убирали мусор, здания и сооружения.







"Во все эти процессы надо было вкладываться нашему государству, - подчеркнул министр. - Сейчас 65 % денег программы направляется на социальные нужды: на оздоровление людей, на социальные выплаты, на строительство и возведение новых учреждений здравоохранения, детских садов, школ. Это все делается именно на деньги государственной программы".