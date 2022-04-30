Синявский о возвращенных землях чернобыльской зоны: На них можно работать, но под особым контролем

Не отдать треть белорусских земель - такой посыл звучал с самых первых дней. За 36 лет площадь загрязнения удалось сократить буквально в два раза. Значит ли это то, что на этих возвращенных землях можно работать так же, как и на обычных чистых территориях? Такой вопрос мы задали министру по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадиму Синявскому в программе "Вопрос номер один".





"На них можно работать, но под особым контролем, потому что есть особенность эксплуатации этих земель, - ответил Вадим Синявский. - Безусловно, комплекс защитных мероприятий, которые там проводятся, и специализация по производству тех или иных видов сельхозпродукции - на это обращают самое пристальное внимание. И, конечно, особый контроль по выпускаемой продукции".



Министр пояснил, что перед началом работ специалисты, в том числе специалисты-радиологи, изучают степень заражения. Если присутствует какая-то особенная, используются защитные мероприятия, которые позволяют в дальнейшем проводить весенне-полевые, уборочные работы.





"Выход этой продукции находится под пристальным контролем специалистов лабораторий, - подчеркнул Вадим Синявский. - Когда принимаются решения по севообороту на этих землях, безусловно, выбирается та сельхозкультура, которая наименее подвержена радиоактивному загрязнению для последующего соответствия республиканским допустимым уровням".