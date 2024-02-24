Синявский: От голоса каждого белоруса зависит, насколько профессионально в дальшейшем будут приниматься законы

Выборы - это всегда знаковое событие для любого государства. Неважно, выбираем мы парламенты или выбираем главу государства, или голосуем в референдуме. В любой ситуации - это событие, которое демонстрирует и дает возможность избрать законодательный орган власти, который в последующем будет легитимным парламентом при принятии соответствующих законов.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

