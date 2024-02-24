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Синявский: От голоса каждого белоруса зависит, насколько профессионально в дальшейшем будут приниматься законы

24 февраля на досрочном голосовании сделал свой выбор Вадим Синявский. Министр по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, что от голоса каждого зависит, насколько профессионально в будущем будут приниматься законы.

Выборы - это всегда знаковое событие для любого государства. Неважно, выбираем мы парламенты или выбираем главу государства, или голосуем в референдуме. В любой ситуации - это событие, которое демонстрирует и дает возможность избрать законодательный орган власти, который в последующем будет легитимным парламентом при принятии соответствующих законов.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

"Чем более профессиональных людей мы туда выберем, подготовленных людей, имеющих большой жизненный опыт, настоящих государственных деятелей, тем более профессионально будет приниматься законы", - подчеркнул Синявский.

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