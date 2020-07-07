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Сирень "павлинка" зацветет в Логойском районе под окнами родительского дома Янки Купалы

"Павлинка" зацветет в Окопах! Этот сорт сирени высадили сегодня в филиале литературного музея Янки Купалы, что в Логойском районе. Декоративные кусты появились под окнами родительского дома. К матери и сестрам народный поэт приезжал с 1909 по 1926 год. Высадка сирени - это совместный проект Государственного литературного музея Янки Купалы, Центрального ботанического сада и Купаловского театра.

В Окопах Янка Купала написал более 80 стихотворений, драму "Раскиданное гнездо", трагикомедию "Здешние" и знаменитую на весь мир комедию "Павлинка".

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