Сирия осудила вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси

МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси. Об этом сообщили в эфире национального телеканала "Аль-Ихбария". "Сирия выражает полную солидарность с дружественной Беларусью и призывает международное сообщество положить конец подобным действиям США и их союзников, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении.

