Больше 3 тысяч обращений на получение цифровых документов. Система сбора биометрических данных с сентября функционирует в полном объеме. Напомним, ID-карта - для использования внутри страны и биометрические паспорта - для выезда за границу.



По информации МВД, только в первый день в отделы по гражданству и миграции обратились более 300 желающих получить ID карту. Еще 270 человек изъявили желание получить биометрический паспорт. И не менее 200 иностранцев обратились за биометрическим видом на жительство.