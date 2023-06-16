Система страхования "Зеленая карта" приостановит членство Беларуси и России с 30 июня

Система автострахования "Зеленая карта" приостанавливает членство Беларуси и России с 30 июня на неопределенный срок, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгосстрах.

Такое решение принято Генеральной ассамблеей Совета Бюро системы "Зеленая карта". Выданные ранее сертификаты действительны только до 29 июня.

При поездке в Россию, Азербайджан и Турцию страховые полисы "Зеленая карта" будут продаваться до 29 июня. Они будут действительными до окончания срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года.

Претензии потерпевших в ДТП будут регулироваться в стандартном порядке после истечения срока действия страхового полиса.

Начиная с 15 июня, принимая во внимание 15-дневный срок действия страховых сертификатов "Зеленая карта", прекратилась их выдача белорусам и россиянам.