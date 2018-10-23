Система уплаты дорожного налога изменится

Долгожданные "премьеры" в своей сфере и возможные изменения сегодня анонсировало транспортное ведомство страны. Так, обновленную гродненскую трассу "запустят" к Европейским играм, а Припятский мост откроют уже к 7 ноября. Новации ждут и автомобилистов. В Минтрансе заявили, что правительство поддержит новации в системе уплаты дорожного сбора.

Как изменят действующий механизм - спросим у нашего корреспондента Ольги Анищенко.

Позиция Минтранса - отвязать транспортный налог от техосмотра. Все последние годы автовладельцы оплачивали пошлину, чтобы фактически получить доступ на станции диагностики. Доезжали туда не все. По данным за прошлый год, едва ли не каждая вторая машина колесила по дорогам без техосмотра. Да и штрафы за непройденную проверку невелики (в сравнении с госпошлиной), говорят водители. В итоге механизм предложили изменить. К консенсусу придут в ближайшее время, чтобы во второй половине будущего года работать по новым правилам

Министр уверяет: горячую тему вынесли на уровень правительства. Дело не в суммах, лишь в механизме отчислений. Пока конкретики не много. Главное - решить принципиально, какой вариант уплаты транспортного налога наиболее приемлем.

Ремонтные работы сегодня активно поддерживаются на гродненском направлении. Ориентир - Европейские игры. К стартам успеют, говорит министр. На очереди - северная республиканская трасса М3. На Полоцк. Сюда технику выведут уже в следующем году. Апгрейд не 100%. Ремонт нужен отдельным участкам. Начнут весной. Как только потеплеет.

Ближайшие премьеры будут к ноябрьским праздникам. Запустят движение через Припять в Житковичах (мост уже практически готов принять нагрузки), торжества ожидаются и в Национальном аэропорту. Обязательств сдать в ноябре вторую взлетно-посадочную полосу не отменяли, уточняют авиационные власти. Она снимет ограничения на прием самых тяжелых авиасудов. Фактически откроет дорогу трансконтинентальным полетам. Теперь вторая взлетная - главный козырь в переговорах с новыми партнерами, готовыми пересекать континенты.

Ресурс столичного аэропорта также увеличат. Он - ежегодный рекордсмен по приему пассажиров. Сегодня минской воздушной гавани нужен новый терминал. Большую стройку планируют начать после больших европейских стартов в Минске в будущем году. Закончить - к хоккейному первенству.