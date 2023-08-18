Системе образования провести работу над ошибкам - поручение Лукашенко по итогам прошедшего совещания

Президента в первую очередь интересовали не общие цифры, как то процент готовности школ и другие показатели, а широкий спектр проблемных вопросов, которые касаются сферы образования. Именно поэтому изначально предлагавшийся главе государства традиционный доклад в составе министра и профильного вице-премьера по формату вырос до совещания. На мероприятие специально были приглашены руководители Генеральной прокуратуры и Комитета госконтроля, чтобы услышать оценки контролирующих органов.