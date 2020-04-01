Системы противодействия вирусам разработают в Беларуси

Белорусские специалисты разработают системы противодействия вирусам. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Разработкой уже занимаются врачи, а со следующего года создание системы включат в госпрограмму инновационного развития.

Технологии усовершенствуют систему профилактики и противодействия эпидемиям. Позволят предупреждать угрозы и эффективно их лечить.



