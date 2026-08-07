Ситуация под контролем: в Минской области свыше 80 бригад устраняют последствия грозового фронта

После экстремальной жары на Беларусь обрушился грозовой фронт. Не обошлось без последствий: электроснабжение было нарушено в 438 населенных пунктах республики.

В ночь на 7 августа наблюдались порывы ветра до 29 м/с, пострадали и населенные пункты. Наиболее сложная ситуация в Минской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях.

В Минской области временно нарушено электроснабжение в 295 населенных пунктах, из них более чем в 170 - в Вилейском районе.

Район остается самым пострадавшим. Электроснабжение сейчас отсутствует в 146 населенных пунктах. С 4 утра специалисты МЧС, лесного хозяйства, энергетики а также жители ближних деревень устраняют последствия непогоды: убирают деревья с домов, дачных территорий и дорог.

Михаил Шевалдин, первый заместитель гендиректора - главный инженер ГПО "Белэнерго": "В Минской области сохраняется наиболее сложная ситуация. Без электроснабжения остаются 214 населенных пунктов. Для ликвидации последствий во всех регионах мобилизованы все силы, задействовано более 540 аварийно-восстановительных бригад, более 450 единиц техники, используется 330 дизельных электростанций. Для усиления действующих бригад в Минской области направлены дополнительные бригады из Брестской, Могилевской и Витебской областей".

Восстановительные работы ведутся более чем в 200 населенных пунктах Минской области. Только на Минщине задействовано свыше 80 аварийных бригад, в том числе специализированная техника. Ситуация находится на контроле профильных ведомств.