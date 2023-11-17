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"Ситуация была сложная, но они держались" - участник миссии об эвакуации белорусов и членов их семей из сектора Газа
В Каире у трапа самолета съемочная группа АТН пообщалась с участником миссии по эвакуации белорусских граждан из сектора Газа, сотрудником Комитета госбезопасности Беларуси.
Поручение Президента выполнено: свои люди в безопасности!
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь совместно с заинтересованными государственными органами провел успешное мероприятие по эвакуации наших граждан с территории сектора Газа. Были эвакуированы все белорусы и члены их семей. Мы постоянно были на связи сними. В течение месяца мы контактировали с ними. Ситуация была сложная, но они хорошо держались. В настоящее время наши люди живы, здоровы, находятся в безопасности. Глава государства поручил обеспечить их всем необходимым.
Еще больше подробностей - в программе "Главный эфир" в воскресенье, 19 ноября, на "Беларусь 1".
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