"Ситуация была сложная, но они держались" - участник миссии об эвакуации белорусов и членов их семей из сектора Газа

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь совместно с заинтересованными государственными органами провел успешное мероприятие по эвакуации наших граждан с территории сектора Газа. Были эвакуированы все белорусы и члены их семей. Мы постоянно были на связи сними. В течение месяца мы контактировали с ними. Ситуация была сложная, но они хорошо держались. В настоящее время наши люди живы, здоровы, находятся в безопасности. Глава государства поручил обеспечить их всем необходимым.

Сотрудник КГБ Беларуси, участник миссии