Ситуация на белорусско-литовской границе после запрета на въезд и транзит грузов из Беларуси и России через ЕС

Порядка 36,7 % опрошенных пользователей сообщили о том, что их бизнесу был нанесен существенный ущерб, однако они будут стараться, надеются компенсировать за счет других направлений. Почти такое же количество пользователей не столь оптимистично настроены и говорят о том, что их бизнес на грани банкротства, потому что их основное направление было ЕС. А 28,6 % пользователей не пострадали, потому что не осуществляют перевозок на территории Евросоюза.

С момента отмены Литовской Республикой коронавирусных ограничений мы наблюдаем поток, который следует в Республику Беларусь. За текущие сутки нами оформлено около 100 иностранных граждан, преимущественно Литовской Республики, проследовавших в Республику Беларусь.

Способы ведения войны действительно изменились. Сегодня чуть ли не своим главным оружием Евросоюз считает санкции. Применяют их повсеместно. Из последнего - запрет на въезд и транзит через свою территорию грузов из Беларуси и России.отправилась на приграничье и пообщалась с водителями фур. А также узнала, как к санкционной политике относятся литовцы, почему очереди уже из них к нам за продуктами, топливом и даже углем.Мы на белорусско-литовской границе. С нашей стороны погранпункт "Бенякони". Все эти фуры ждут своей очереди для въезда в Евросоюз. Сейчас их около полусотни. Как признаются водители большегрузов, с каждым часом здесь их все меньше. Причина в одном - на той стороне машины с белорусскими и российскими номерами разворачивают. Многие предпочитают не ждать этого и сами меняют маршрут.Водители рассказывают, что в своих отказах литовские пограничники немногословны. И при этом медлительны. На той стороне в ожидании въезда в Беларусь - 650 фур.При норме пропуска (это по двустороннему соглашению) 10 машин в час, порой шлагбаум поднимают для трех.Запрет на деятельность грузоперевозчиков из Беларуси и России - это часть 5-го пакета санкций. Заработал он 9 апреля. Так, въехавшие до этого числа машины и грузы обязаны покинуть территорию Евросоюза до конца недели. Выезжать обязаны пустыми. После 16 апреля запрещен даже транзит.В опросе приняла участие почти сотня игроков рынка. Промежуточные результаты опроса показывают, что полного прекращения работы белорусских дальнобойщиков в странах Евросоюза не случилось. Сделки заключаются. Ограничения не коснулись таких категорий товаров, как пищевые, медицинские товары, энергоносители, удобрения и др. Грузопоток в ЕС сократится, но пока никто не берется сказать, насколько именно.По вопросу санкций высказывались и в Министерстве транспорта. В частности, в Беларуси не исключают введение зеркальных мер. В ведомстве уже работают над перераспределением грузов (помимо России) в Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Монголию, КНР., - говорит литовский водитель, отмечая гостеприимность Беларуси.А это уже мнения простых литовцев, которые приезжают в Беларусь к родственникам, за продуктами и за полным баком. С топливом, признаются, тяжело. Подорожало все.Все опрошенные сегодня на белорусско-литовской границе (и это граждане не только двух наших стран) сходятся в одном - санкционная политика влияет на каждого. И порой даже не столько на тех, на кого направлена. Грузоперевозки, логистика, транспортные коридоры - тут все взаимосвязаны. И вряд ли в Евросоюзе этого не понимают.