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Ситуация на белорусско-литовской границе после запрета на въезд и транзит грузов из Беларуси и России через ЕС

Способы ведения войны действительно изменились. Сегодня чуть ли не своим главным оружием Евросоюз считает санкции. Применяют их повсеместно. Из последнего - запрет на въезд и транзит через свою территорию грузов из Беларуси и России.

Анастасия Бенедисюк отправилась на приграничье и пообщалась с водителями фур. А также узнала, как к санкционной политике относятся литовцы, почему очереди уже из них к нам за продуктами, топливом и даже углем.

Мы на белорусско-литовской границе. С нашей стороны погранпункт "Бенякони". Все эти фуры ждут своей очереди для въезда в Евросоюз. Сейчас их около полусотни. Как признаются водители большегрузов, с каждым часом здесь их все меньше. Причина в одном - на той стороне машины с белорусскими и российскими номерами разворачивают. Многие предпочитают не ждать этого и сами меняют маршрут.

Водители рассказывают, что в своих отказах литовские пограничники немногословны. И при этом медлительны. На той стороне в ожидании въезда в Беларусь - 650 фур.

При норме пропуска (это по двустороннему соглашению) 10 машин в час, порой шлагбаум поднимают для трех.

Водители:

"Санкции вводит против нас Евросоюз. Страдают простые рабочие люди".

"К любому водителю подойдите - никто не знает, чем это все кончится. Грузы шли, значит, там у них останутся, просто начнут выбрасывать".

Запрет на деятельность грузоперевозчиков из Беларуси и России - это часть 5-го пакета санкций. Заработал он 9 апреля. Так, въехавшие до этого числа машины и грузы обязаны покинуть территорию Евросоюза до конца недели. Выезжать обязаны пустыми. После 16 апреля запрещен даже транзит.

Татьяна Солдатенко, директор компании представителя "Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси":
Порядка 36,7 % опрошенных пользователей сообщили о том, что их бизнесу был нанесен существенный ущерб, однако они будут стараться, надеются компенсировать за счет других направлений. Почти такое же количество пользователей не столь оптимистично настроены и говорят о том, что их бизнес на грани банкротства, потому что их основное направление было ЕС. А 28,6 % пользователей не пострадали, потому что не осуществляют перевозок на территории Евросоюза.В опросе приняла участие почти сотня игроков рынка. Промежуточные результаты опроса показывают, что полного прекращения работы белорусских дальнобойщиков в странах Евросоюза не случилось. Сделки заключаются. Ограничения не коснулись таких категорий товаров, как пищевые, медицинские товары, энергоносители, удобрения и др. Грузопоток в ЕС сократится, но пока никто не берется сказать, насколько именно.

Фуры на границе

Водители:

"Наши переводчики думают, может это будет "голова" европейская, тогда коллега все-таки поедет. Либо поедет в Минск на ПТО и там будет ожидать".

"Нервы, недосып. Сейчас очереди большие. Буквально недели две назад я возвращался со стороны Европы в сторону Бобровников, я простоял неделю. Беларусь работает хорошо, а Польша бастует".

"Работы нет в первую очередь. Европе хуже будет, наверно, чем нам".

"Мы разговаривали с поляками. Они сами говорят, что творит Европа, ЕС? Потому что товар лежит на складах, некуда девать, им столько не надо. Тот же транзит, платные дороги. По Германии 200 евро с одной машины минимум идет. А сколько машин идет. Тысячи".

По вопросу санкций высказывались и в Министерстве транспорта. В частности, в Беларуси не исключают введение зеркальных мер. В ведомстве уже работают над перераспределением грузов (помимо России) в Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Монголию, КНР.

"Еду в Вильнюс, домой", - говорит литовский водитель, отмечая гостеприимность Беларуси.

А это уже мнения простых литовцев, которые приезжают в Беларусь к родственникам, за продуктами и за полным баком. С топливом, признаются, тяжело. Подорожало все.

"По всему миру подорожало все, продукты. Мне кажется, мы должны дружить, торговать, ездить. И было бы все хорошо. Это моя позиция".

Михаил Кузнецов, официальный представитель Лидского пограничного отряда:
С момента отмены Литовской Республикой коронавирусных ограничений мы наблюдаем поток, который следует в Республику Беларусь. За текущие сутки нами оформлено около 100 иностранных граждан, преимущественно Литовской Республики, проследовавших в Республику Беларусь.Все опрошенные сегодня на белорусско-литовской границе (и это граждане не только двух наших стран) сходятся в одном - санкционная политика влияет на каждого. И порой даже не столько на тех, на кого направлена. Грузоперевозки, логистика, транспортные коридоры - тут все взаимосвязаны. И вряд ли в Евросоюзе этого не понимают.

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