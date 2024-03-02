ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ситуация на белорусско-литовской границе ухудшается

Очереди грузовиков на границе с Литвой продолжают расти. Почти 1,5 тыс. тяжеловесов в этом направлении ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси. Несмотря на заявления руководства сопредельной стороны о привлечении дополнительных сотрудников к работе в открытых пунктах пропуска ситуация только ухудшается.

Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси: Фактическая пропускная способность литовского погранперехода "Мядининкай" за испекшие сутки составила чуть более 10 % от установленной. Оформлено всего 54 грузовика из 500 возможных. Совершенно очевидно, что закрыв пункты пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас", сопредельная сторона целенаправленно продолжает создавать препятствие в пересечении границы грузоперевозчикам, собственным гражданам, посещающим Беларусь в безвизовом порядке.

Напомним, Литва 1 марта в одностороннем порядке закрыла 2 пункта пропуска на границе с нашей страной. Это "Привалка" и "Котловка" с белорусской стороны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все