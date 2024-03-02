Ситуация на белорусско-литовской границе ухудшается

Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси: Фактическая пропускная способность литовского погранперехода "Мядининкай" за испекшие сутки составила чуть более 10 % от установленной. Оформлено всего 54 грузовика из 500 возможных. Совершенно очевидно, что закрыв пункты пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас", сопредельная сторона целенаправленно продолжает создавать препятствие в пересечении границы грузоперевозчикам, собственным гражданам, посещающим Беларусь в безвизовом порядке.