Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной

Ситуация на границе остается крайне напряженной. На территорию лагеря продолжают прибывать новые группы мигрантов, среди которых много детей, есть и беременные женщины. Все они вынуждены спать на земле, а температура ночью уже достигает минус 5 градусов. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы помочь людям с питанием и обогревом. Учитывая, что состояние некоторых крайне тяжелое, в лагере дежурит скорая помощь.

Вот так пустые обещания Запада привели обманутых людей не к европейской мечте, а в настоящий ад на земле, где человеческая жизнь ничего не значит. Впрочем, то, что с проблемой миграции Евросоюзу не удается справиться, было понятно уже давно. Ситуация на белорусско-польской границе - лишь маленькая часть большой картины. Это прекрасно понимают в Европе, только почему-то упорно не хотят признавать.

Уже несколько суток на границе работает съемочная группа. Ксения Лебедева с места событий.

Это Хуссейн, он с семьей бежал из разбомбленного сирийского Алеппо. Хочет в Германию, ведь Германия обещала их принять, а пока он строит шалаш из веток на белорусско-польской границе. Говорит, из вещей лишь куртка. Но он верит, что у него все получится.

Это семья иракских курдов. Их сын без ног - ампутировали из-за болезни. Говорят, сейчас его жизни тоже угрожает опасность, поэтому они очень хотят попасть в ЕС, чтобы получить необходимое лечение. Но ЕС не хочет их принимать. Даже визу не выдали. Зачем удивляться тому, что эти люди идут через Беларусь.





Днем в лагерь беженцев прибыла очередная гуманитарная помощь от Беларуси. Поскольку много детей, еще вчера женщины просили молоко.

Из продуктов сосиски, консервы. Нужно отметить, продукты халяль, что для мигрантов с Ближнего Востока важно.

Польша продолжает геноцид на границе

Вчерашняя ночь выдалась неспокойной. Польские пограничники избили несколько мигрантов и выбросили на белорусскую сторону.

Факты применения оружия польскими силовиками в отношении мигрантов неоднократно подтверждались множеством шокирующих видео. На нем курдские мигранты - четверо мужчин. Судя по всему, у них множественные раны на голове и руках. Все это следы физического насилия. Как рассказали нашим пограничникам пострадавшие, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Но вместо этого грубая сила и угрозы. Только чудом они не погибли, лежа в собственной крови на холодной земле.

Пока мы не смогли пообщаться с пострадавшими. В данный момент с ними работает следствие, прессу попросили их не тревожить. В данный момент они продолжают включать звуковые сигналы, светить фонарями, чтобы лагерь мигрантов не спал.

Сейчас на улице минусовая температура. Люди мерзнут. Полякам детей и беременных не жалко.

Беларусь - барьер на пути террористов