Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной уже больше недели

Уже больше недели ситуация на границе остаётся напряженной. Лагерь беженцев растет. Все эти люди ждут, что режим "демократичной" Европы, наконец, проявит человечность и пустит их. Ведь звали сами. Но пока картина неизменна. Люди мерзнут и болеют, а по ту сторону лишь растет количество силовиков и техники. Андрей Сыч с места событий (видео).