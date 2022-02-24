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Ситуация на белорусско-украинской границе под контролем - пункты пропуска работают в усиленном режиме
Чтобы развеять все домыслы и фейки и показать объективную картину того, что происходит у белорусских рубежей, съемочная группа Агентства теленовостей отправилась на границу Беларуси с Украиной.
Пункты пропуска работают в усиленном режиме, но нет никакой паники. Рассказывает Николай Скинтиян.
Мы находимся в Гомельском районе в пункте пропуска "Новая Гута". По ту сторону располагается украинский пункт пропуска "Новые Яриловичи". Охрана границы осуществляется в усиленном режиме, однако никаких экстраординарных мер безопасности наши пограничники не предпринимали.
На белорусской стороне все спокойно, и каких-либо волнений здесь не предвидится. Оформление лиц и транспортных средств не прекращено, обеспечен пропуск граждан Беларуси, возвращающихся с территории Украины. При возникновении каких-либо трудностей с пересечением границы МИД рекомендует поддерживать контакт с белорусскими дипломатами.
Представители Госпогранкомитета призывают белорусов сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
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