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Ситуация на границе - за ночь поляки укрепили свои позиции дополнительной техникой и возвели еще одно заграждение
О том, что ситуация на границе остается напряженной, говорят эти кадры. За ночь поляки только укрепили свои позиции. Усилили оборону дополнительной техникой и возвели еще одно заграждение. Теперь защищаться от замерзших и оголодавших беженцев они будут в четыре оборонительных рубежа, взять которые безоружным людям будет не под силу, но беженцы не теряют надежды. Вывешивают белые флаги - они же мешки - и не перестают умолять впустить их для дальнейшего следования в Германию.
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