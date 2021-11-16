Ситуация на границе - за ночь поляки укрепили свои позиции дополнительной техникой и возвели еще одно заграждение

О том, что ситуация на границе остается напряженной, говорят эти кадры. За ночь поляки только укрепили свои позиции. Усилили оборону дополнительной техникой и возвели еще одно заграждение. Теперь защищаться от замерзших и оголодавших беженцев они будут в четыре оборонительных рубежа, взять которые безоружным людям будет не под силу, но беженцы не теряют надежды. Вывешивают белые флаги - они же мешки - и не перестают умолять впустить их для дальнейшего следования в Германию.