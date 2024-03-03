Ситуация на литовской границе остается напряженной после закрытия соседней с Беларусью страной очередных двух пунктов пропуска. Очередь из грузовиков не движется.

Складывается ощущение, что литовские пограничники специально создают затор, ведь по нормам необходимо оформлять по полтысячи машин в каждом направлении. То есть при нормальной работе возможно разгрузить переезды.

Тем более, что с закрытых пунктов освободились сотрудники, и их можно было бы перенаправить на действующие, как это сделала белорусская сторона.