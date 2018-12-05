Ситуация на потребительском рынке в Беларуси стабильная и сохранится таковой до конца года

При этом предпраздничный высокий покупательский спрос будет полностью удовлетворен. В этом заверяет и торговля, и производители. Более 70% кафе и ресторанов забронированы уже для проведения предновогодних и новогодних мероприятий. Ориентировочная стоимость останется практически на уровне прошлого года. Режим работы объектов общепита Минска, принявших заявки на обслуживание новогодних огоньков, с середины декабря до начала января продлен до 6 утра, за исключением объектов, расположенных в жилых домах.

В середине декабря начнут работу около 1150 елочных базаров. Всего пройдет 19 тысяч специальных предновогодних мероприятий - ярмарок, распродаж, акций, выставок-продаж.