Ситуация на рынке труда Беларуси стабильная

Ситуация на рынке труда Беларуси спокойная, есть достаточное количество вакансий и предложений от центров занятости. Это в "Главном эфире" заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Коронавирус внес свои корректировки - наниматели меньше брали работников. При этом массовых увольнений не зафиксировано. Более того в этом году число тех, кто потерял работу, сократилось на 3 % по сравнению с прошлым годом.



По данным Международной организации труда, уровень общей безработицы 4 %, тогда как в европейских странах почти вдвое выше. заявила