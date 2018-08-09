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Ситуация на сегодняшний день с мостом на пересечении МКАД с Игуменским трактом

Сегодня строители начали разбор балок просевшего участка путепровода. Половину уже демонтировали, сняли асфальтобетонное покрытие. Напомним, провал проезжей части дороги в третьей полосе движения внутреннего кольца на этом участке произошел 1 августа. Предварительная причина происшествия - дефект одного из перекрытий. Отремонтировать мост и восстановить движение здесь планируют до 1 октября.

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