Ситуация с COVID-19 в Беларуси: осторожный оптимизм

Темпы прироста заболеваемости постепенно снижаются. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 890 человек с COVID-19, выписаны 1 561.

Самая большая нагрузка на систему здравоохранения оказывается за счет среднетяжелых и тяжелых пациентов. Тем не менее, эпидемический вектор смещается. Это сегодня подтвердили в Минздраве. За последние 7-9 дней количество госпитализированных пациентов уменьшилось от 2 % до 10 %. Что касается выхода из красных зон, сейчас это те медучреждения, которые оказывают высокотехнологичную специализированную помощь. К плановой работе приступили онкодиспансеры в Бресте и Могилеве, в ближайшем будущем - Минский. По-прежнему продолжают оказывать плановую помощь все РНПЦ.

Оказание плановой помощи

В условиях сложившейся эпидситуации по-прежнему продолжают оказывать плановую высокотехнологичную помощь все РНПЦ. В рамках областных учреждений областные больницы целиком (либо ряд отделений) по-прежнему работают в плановой помощи, потому что в конкретном регионе исключение подобного механизма означает прекращение плановой специализированной помощи, что является недопустимым. Алексей Щербинский, начальник главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Беларуси





COVID-вакцинация в Беларуси