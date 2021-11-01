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Ситуация с COVID-19 в Беларуси: осторожный оптимизм

Темпы прироста заболеваемости постепенно снижаются. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 890 человек с COVID-19, выписаны 1 561.

Самая большая нагрузка на систему здравоохранения оказывается за счет среднетяжелых и тяжелых пациентов. Тем не менее, эпидемический вектор смещается. Это сегодня подтвердили в Минздраве. За последние 7-9 дней количество госпитализированных пациентов уменьшилось от 2 % до 10 %. Что касается выхода из красных зон, сейчас это те медучреждения, которые оказывают высокотехнологичную специализированную помощь. К плановой работе приступили онкодиспансеры в Бресте и Могилеве, в ближайшем будущем - Минский. По-прежнему продолжают оказывать плановую помощь все РНПЦ.

Оказание плановой помощи

В условиях сложившейся эпидситуации по-прежнему продолжают оказывать плановую высокотехнологичную помощь все РНПЦ. В рамках областных учреждений областные больницы целиком (либо ряд отделений) по-прежнему работают в плановой помощи, потому что в конкретном регионе исключение подобного механизма означает прекращение плановой специализированной помощи, что является недопустимым.
Алексей Щербинский, начальник главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Беларуси


COVID-вакцинация в Беларуси

Снижение роста заболеваемости происходит во многом благодаря вакцинации. По данным Миздрава, около 2 миллионов 900 тысяч белорусов получили первую дозу антиковидного препарата, из них более 2 миллионов 214 тысяч прошли полный курс вакцинации. Помимо поликлиник и больниц, получить компонент можно в торговых центрах и на некоторых станциях метрополитена. Процедура доступна и бесплатна. С собой нужен только паспорт.

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