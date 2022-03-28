Ситуация с COVID-19 в Беларуси: от 500 до полутора тысяч заболевших в день

Межволновой период. Так называют эпидобстановку в стране белорусские медики. Пик, вызванный классическим "омикроном", когда в сутки плюсовали под 8 тысяч позади. Сегодня цифры заболевших варьируются от 500 до полутора тысяч. Новый штамм "стелс-омикрон" уже вызвал вспышку заболеваемости в Китае, растет она и в Европе. В Беларуси этой мутации пока не обнаружено.