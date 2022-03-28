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Ситуация с COVID-19 в Беларуси: от 500 до полутора тысяч заболевших в день
Межволновой период. Так называют эпидобстановку в стране белорусские медики. Пик, вызванный классическим "омикроном", когда в сутки плюсовали под 8 тысяч позади. Сегодня цифры заболевших варьируются от 500 до полутора тысяч. Новый штамм "стелс-омикрон" уже вызвал вспышку заболеваемости в Китае, растет она и в Европе. В Беларуси этой мутации пока не обнаружено.
Мы видим людей, которые начали болеть в январе, и сегодня, проходя лечение в других стационарах, снова попадают в больницу, осложнения - развиваются тромбоэмболии, этот подъем имеет особую черту - выявляем много тромбоэмболических осложнений
В стране привито около 57 % жителей Беларуси.
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