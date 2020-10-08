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Ситуация с коронавирусом под контролем президента и медиков
Как жить в новой эпидемической реальности? О готовности нашей системы здравоохранения противодействовать второй волне коронавируса говорили сегодня во Дворце Независимости.
Среди приглашенных – медицинский пул страны. Исполняющий обязанности министра, главный санитарный врач, профильные вузы, Белмедпрепараты. Из локальной вспышки коронавирус в этом году превратился в проблему номер один для всей планеты. С первой волной заболеваемости государства, пусть и с разным успехом, но справились, сейчас началась вторая волна – некоторые страны снова приближаются к весенним пиковым уровням. Ситуация с распространением COVID-19 в нашей стране на личном контроле президента. Выбранная в свое время нами тактика себя полностью оправдала, ее мы будем придерживаться и впредь. Кроме того, все больше стран в мире предпочитают сейчас (во время второй волны) придерживаться похожих мер.
Президент четко обозначил позицию - смысла закрывать страну нет. Нужно быть готовыми к росту положительных тестов, но перегружать систему здравоохранения не стоит. Особое внимание - вопросам обеспеченности медпрепаратами и средствами защиты, а также кадры – врачей важно поддержать финансово. Несмотря на жесткие бюджетные ограничения, медикам, работающими с больными СOVID-19, уже выплачено более 300 миллионов рублей.
Президент акцентировал внимание на том, что ситуация с распространением вируса во многом в наших руках. Прививка от гриппа, социальная дистанция, прогулки на свежем воздухе – рекомендации белорусских врачей. Наши медики с ситуацией справляются. В Беларуси в сутки регистрируется более 400 случаев COVID-19, в пиковые моменты было в два раза больше.
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