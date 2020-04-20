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Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась

Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен! Комитет госконтроля провел горячие линии по всей стране. С марта ведомство мониторит обстановку в аптечной сети. До 18:00 по вопросу наличия масок и дезсредств еще можно позвонить на прямую линию в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

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