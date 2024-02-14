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Ситуация с паводком под контролем МЧС и коммунальных служб

К сезону большой воды Гомельская область готова. Ситуация под контролем МЧС и коммунальных служб. В регионе есть все для оказания помощи населению в случае серьезных последствий. Подготовлено 22 места под размещение почти трех тысяч человек, если понадобится. В реках предельный рост уровня воды, некоторые из них вышли на поймы. Осенью выпало 146 % климатической нормы осадков. Декабрь также выдался избыточно влажным, в результате чего в зоне подтоплений оказались населенные пункты в 16 районах области. Наиболее сложная обстановка в Житковичском, Ветковском, Добрушском, Гомельском. Паводковые и талые воды подтапливают жилые дома, хозпостройки, затруднено движение на некоторых участках дорог. Мониторинг обстановки продолжается.

В Гомельской области подтоплено 87 жилых домов, 19 подвалов, 258 подворий и 25 участков дорог. В случае нарушения жизнедеятельности гражданам предлагается временное отселение в заранее подготовленные места. На сегодняшний день случаев отселения людей не зарегистрировано. Работники МЧС готовы к изменению оперативной обстановки и оказанию помощи людям, если таковая понадобится.
Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Беларуси

Чтобы противостоять чрезвычайным ситуациям, МЧС, ОСВОД и Белорусское Общество Красного Креста объединили усилия и сформировали передвижной штаб. При необходимости будут привлечены бригады экстренного реагирования.

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