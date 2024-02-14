Ситуация с паводком под контролем МЧС и коммунальных служб

К сезону большой воды Гомельская область готова. Ситуация под контролем МЧС и коммунальных служб. В регионе есть все для оказания помощи населению в случае серьезных последствий. Подготовлено 22 места под размещение почти трех тысяч человек, если понадобится. В реках предельный рост уровня воды, некоторые из них вышли на поймы. Осенью выпало 146 % климатической нормы осадков. Декабрь также выдался избыточно влажным, в результате чего в зоне подтоплений оказались населенные пункты в 16 районах области. Наиболее сложная обстановка в Житковичском, Ветковском, Добрушском, Гомельском. Паводковые и талые воды подтапливают жилые дома, хозпостройки, затруднено движение на некоторых участках дорог. Мониторинг обстановки продолжается.